CNN показала работу украинского центра управления дронами, летящими в Россию

2 июня 2026, 10:45

Съемочная группа CNN побывала в одном из центров управления, где на большом мониторе в режиме реального времени отображается полет десятков украинских дронов над территорией РФ.

По словам специалистов ГУР, в Украине функционируют несколько центров мониторинга, которые рассредоточены в различных локациях. Благодаря этому даже уничтожение одного из них не повлияет на общую работу системы.



Также сообщается, что вместо одного крупного объекта используется сеть из десятков отдельных локаций, а специальное программное обеспечение позволяет операторам одновременно управлять тысячами дронов во время полета.