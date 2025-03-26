КСИР показа новый подземный ракетный комплекс

26 марта 2025, 8:15

На фоне ослабления влияния Ирана на Ближнем Востоке после ударов по его сателлитам в регионе аэрокосмическое подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) продемонстрировало новый подземный ракетный комплекс.

Его открытие прошло в присутствии главы Генштаба ВС Ирана Багери и командующего Воздушно-космическими силами КСИР Хаджизаде (иранское информагентство Tasnim).

В то же время некоторые западные СМИ сообщили, что США перебросили свои стратегические бомбардировщики B-2 и B-52H на один из островов в Индийском океане, который расположен недалеко от Ирана и Йемена.