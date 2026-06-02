Российский аналог Starlink может представлять военную угрозу для Украины

2 июня 2026, 11:45

Cистема «Рассвет» проекта «Бюро 1440», которую создают в РФ, в перспективе может представлять потенциальную военную угрозу, но сейчас находится на тестовом этапе.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

По словам Бескрестнова, Москва осознает важность низкоорбитальных спутниковых систем связи. Он пояснил, что для стабильной глобальной передачи данных необходимо не менее 200–250 аппаратов, а в планах РФ – развертывание до 300 спутников в ближайшие годы и дальнейшее расширение до примерно тысячи. Бескрестнов подчеркнул, что пока система находится на тестовом этапе, но теоретически уже может иметь ограниченное военное применение.«Спутник может обеспечить скоростную передачу данных в течение 6–10 минут, пролетая над нами. Они пролетают примерно раз в сутки», – пояснил Флеш. Он отметил, что реальное боевое использование сейчас затруднительно из-за недостаточного количества необходимых для этого аппаратов и отсутствия стабильного покрытия.«Теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на Shahed и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет», – добавил Бескрестнов.