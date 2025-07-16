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16 июля 2025, 13:15

В Китае на работу курьерами начали "набирать" роботов

В Шэньчжэне роботы-доставщики начали ездить в метро, чтобы завозить товары в супермаркеты на станциях. Пока в тестовом режиме запущен 41 «робокурьер». 


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