В Китае на работу курьерами начали "набирать" роботов

В Шэньчжэне роботы-доставщики начали ездить в метро, чтобы завозить товары в супермаркеты на станциях. Пока в тестовом режиме запущен 41 «робокурьер».
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- Связь | Сегодня, 10:45
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- Безопасность | Сегодня, 10:15
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