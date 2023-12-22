У Варшаві розпочалися роботи над будівництвом 3-ї лінії метро на Гоцлав

22 декабря 2023, 9:45

Мер Варшави Рафал Тшасковський оголосив про початок будівельних робіт та дату відкриття 3-ї лінії метро на Гоцлав. Першу ділянку планується збудувати в період з 2028 по 2031 рік.

Наразі триває підготовча робота, включаючи збір документації, польові виміри та забезпечення фінансування проекту. У підсумку, M3 буде мати 15 станцій та з'єднає Stadion Narodowy через Прагу-Полудні, Siekierki та нижній Мокотув зі Служевцем та Полюванням. Нагадаємо, що третя лінія метро у Варшаві є частиною плану будівництва 5 ліній метро у місті до 2050 року.