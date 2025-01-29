29 января 2025, 15:15

У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро

Вона проходитиме через Подільський мостовий перехід.

У 2025 році в Києві можуть розпочатися роботи з підготовки до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро - департамент транспортної інфраструктури КМДА.


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