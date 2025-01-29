У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро

29 января 2025, 15:15

Вона проходитиме через Подільський мостовий перехід.



У 2025 році в Києві можуть розпочатися роботи з підготовки до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро - департамент транспортної інфраструктури КМДА.