Понад 25 ТБ даних у перший день 5G у Києві - Vodafone

24 июля 2026, 11:45

Упродовж першого дня відкритого тестування мережі 5G у Києві до неї підключилися 135 тисяч унікальних клієнтів Vodafone.

За цей час користувачі завантажили через мережу 5G понад 25 ТБ даних.



Згідно зі статистикою мережі, середня швидкість в 5G, що отримали абоненти, склала 600 Мбіт/с, а максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням досягла майже 2 Гбіт/с.



Vodafone розпочав відкрите тестування мережі 5G у столиці 22 липня. Клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці – територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті.

Мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Vodafone продовжує впровадження нових технологій та модернізацію мережі у співпраці з європейськими технологічними партнерами.5G забезпечує значно вищі швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв’язку. Завдяки цьому користувачі отримують комфортний доступ до цифрових сервісів, стабільні відеодзвінки, якісний стримінг та швидку роботу онлайн-застосунків.Покриття 5G Vodafone у Києві охоплює всі адміністративні райони столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони.З нагоди запуску 5G у Києві Vodafone Україна відкрив інтерактивну AI-інсталяцію Future You – «Зустріч із собою в майбутньому». Вона дозволяє кожному охочому створити власного цифрового аватара та поспілкуватися з ним у режимі реального часу.Після спілкування із власною цифровою версією кожен відвідувач може отримати фото свого AI-аватара за QR-кодом, завантажити його на смартфон та поділитися ним у соціальних мережах. Інсталяція працюватиме з 22 по 26 липня за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15 (Пасаж). Години роботи: 09:00-22:00. Вхід вільний.Як скористатись 5G у Києві

Усі клієнти Vodafone із SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть протестувати новий рівень швидкості мобільного інтернету.



Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу клієнта. Для користування 5G не потрібно підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію 5G, а у налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G відбудеться автоматично в зоні покриття.



Перевірити готовність SIM-картки просто: якщо вона працює в мережі 4G, вона підтримує і 5G. Достатньо перевірити наявність позначки 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.



Раніше Vodafone вже запустив відкрите тестування 5G у Львові, Бородянці та Харкові. Київ став наступним етапом розвитку відкритого тестування мережі п’ятого покоління в Україні. Також найближчим часом заплановане тестування технології 5G в Одесі.