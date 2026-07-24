Без систем ИИ Россия уже победила бы – CEO Palantir Алекс Карп

24 июля 2026, 9:15

Другие заявления Алекса Карпа, прозвучавшие в подкасте MDMEETS в разговоре с главой немецкого медиахолдинга Axel Springer Матиасом Дёпфнером:

«Наши продукты изменили ход истории. Я имею в виду, были мелкие теракты, и теракты всегда могут произойти, но с момента запуска нашего продукта он предотвратил сотни и сотни терактов».



«Мы – единственный доступный продукт, который делает ИИ полезным на поле боя, безопасным, эффективным и коммерчески успешным».



«Palantir – это платформа для защиты данных. Это суверенная платформа. Именно поэтому украинцы добились таких успехов, именно поэтому Израиль превзошел ожидания в борьбе с Ираном, именно поэтому Америка превзошла ожидания».



«В сфере технологий есть преимущество, если вы действительно побывали на поле боя, а не только имеете доступ к данным».



«Я был против войны, я не за войну, несмотря на то, что думают другие. Но одно из преимуществ Украины, Израиля, Америки, честно говоря, в том, что мы много знаем о войне: что работает, что не работает, как оно работает, какие продукты эффективны, а какие нет».



«Лучшее, что может случиться с Россией, Китаем, Ираном, – это отказ Запада покупать работающие инструменты».



Украина уже доказывает этот тезис на практике – опыт современной войны в сочетании с использованием ИИ помогает Украине и ее союзникам получать преимущество на поле боя и усиливает обороноспособность всего демократического мира.



Сегодня именно искусственный интеллект формирует новую оборонную архитектуру Европы и мира. Современным боевым опытом обладают считаные армии, а военачальников, прошедших полномасштабную войну, – единицы.



При этом украинские военные имеют уникальный опыт ведения современной высокотехнологичной войны против противника, который значительно превосходит их по численности и ресурсам. Именно это заставило Украину совершить технологический рывок, внедрить ИИ в боевые процессы и фактически трансформировать современное поле боя.



Такого сочетания реального боевого опыта, инноваций и технологий сегодня нет больше ни у одной армии мира.