Франція та Німеччина створять європейський аналог Palantir

21 июля 2026, 11:45

Франція та Німеччина домовилися спільно розробити європейську платформу для військового програмного забезпечення, яка має стати альтернативою американській компанії Palantir.



Мета проєкту — зменшити залежність ЄС від оборонних технологій США та посилити власні цифрові й військові спроможності.