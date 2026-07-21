Франція та Німеччина домовилися спільно розробити європейську платформу для військового програмного забезпечення, яка має стати альтернативою американській компанії Palantir.
Мета проєкту — зменшити залежність ЄС від оборонних технологій США та посилити власні цифрові й військові спроможності.
21 июля 2026, 11:45
Франція та Німеччина створять європейський аналог Palantir
Франція та Німеччина домовилися спільно розробити європейську платформу для військового програмного забезпечення, яка має стати альтернативою американській компанії Palantir.
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