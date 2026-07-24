Електроніка може подорожчати через російські атаки на порти

Якщо робота портів буде обмежена на тривалий час, зазначає експерт Андрій Шевчишин, імпорт доведеться доставляти дорожчими та довшими маршрутами — залізницею або через порти сусідніх країн.
Це підвищить вартість логістики, що може відобразитися на цінниках: «Ми побачимо зниження тиску на продовольчу складову на внутрішньому ринку, але зросте вартість імпортних товарів, які раніше надходили через порти».
У першу чергу ризики стосуються електроніки, китайських товарів, енергетичного обладнання, бананів та інших імпортних фруктів. Дорожчим може стати і будівництво — через проблеми з постачанням сировини та матеріалів і додаткові витрати на перевезення.
А от з українськими продуктами ситуація може бути зворотною. Якщо зерно не вдасться експортувати морем, його стане більше на внутрішньому ринку, що буде стримувати зростання цін на продовольство.