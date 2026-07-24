Електроніка може подорожчати через російські атаки на порти

24 июля 2026, 10:45

Якщо робота портів буде обмежена на тривалий час, зазначає експерт Андрій Шевчишин, імпорт доведеться доставляти дорожчими та довшими маршрутами — залізницею або через порти сусідніх країн.

Це підвищить вартість логістики, що може відобразитися на цінниках: «Ми побачимо зниження тиску на продовольчу складову на внутрішньому ринку, але зросте вартість імпортних товарів, які раніше надходили через порти».У першу чергу ризики стосуються електроніки, китайських товарів, енергетичного обладнання, бананів та інших імпортних фруктів. Дорожчим може стати і будівництво — через проблеми з постачанням сировини та матеріалів і додаткові витрати на перевезення.А от з українськими продуктами ситуація може бути зворотною. Якщо зерно не вдасться експортувати морем, його стане більше на внутрішньому ринку, що буде стримувати зростання цін на продовольство.