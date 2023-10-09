КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України, - CBS News

9 октября 2023, 9:45

"Поки незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - заявив американський чиновник.