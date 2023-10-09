КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України, - CBS News

"Поки незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - заявив американський чиновник.
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