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13 марта 2025, 10:15

США офіційно підтвердили відновлення постачання зброї Україні, — CNN

Україна знову отримує артилерійські снаряди, протитанкові засоби та боєприпаси для HIMARS у рамках нових пакетів допомоги, схвалених адміністрацією Байдена.


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