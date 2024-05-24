24 мая 2024, 11:15

США готують новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - AP

За словами двох офіційних осіб, пакет міститиме системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей співрозмовники не надали.

Майбутній пакет допомоги стане четвертим відтоді, як наприкінці квітня Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні.


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