США готують новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - AP

24 мая 2024, 11:15

За словами двох офіційних осіб, пакет міститиме системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей співрозмовники не надали.



Майбутній пакет допомоги стане четвертим відтоді, як наприкінці квітня Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні.