3 апреля 2023, 17:45

Україна замовила 100 KTO Rosomak — прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

«Оплата цих БТРів буде з європейських фондів, які ми отримуємо, а також з американських коштів, які отримує Україна», – додав польський прем’єр.


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