Іран будує "тіньову логістику" для ракет і дронів

1 июня 2026, 15:15

КВІР отримує китайські технології військового класу через еміратську інфраструктуру.



Конкретний задокументований кейс: аерокосмічні сили КВІР придбали китайську моторизовану супутникову антену діаметром 4,5 м виробництва StarWin наприкінці 2025 року.

Вантаж вагою 1,8 тонни у шести ящиках у митних документах значився як «антена та аксесуари» і вийшов із Шанхаю на борту китайського контейнеровоза Zhong Gu Yin Chuan до іранського порту Бендер-Аббас. Судно зупинилося в Дубаї 28 серпня 2025 року, залишивши контейнер, який 23 листопада 2025 року забрало іранське судно Rama.Схема трирівнева: еміратська компанія Telesun, зареєстрована в Рас-ель-Хаймі, виступила посередником між StarWin і іранською телекомунікаційною компанією EFK, яка своєю чергою пов'язана з Saman Industrial Group — вже санкційованою структурою, як прикриття Організації самодостатності аерокосмічних сил КВІР, що відповідає за балістичні ракети, РЕБ та дронові програми Ірану.Технічно 4,5-метрова моторизована антена супутникового зв'язку — це не споживчий товар і не «подвійне використання» у розмитому розумінні. Це обладнання для стійкого широкосмугового зв'язку на великих відстанях.Окремо важливо, що ті самі маршрути через ОАЕ паралельно використовуються для постачання компонентів до РФ: серед санкційованих структур фігурують китайська Yushita Shanghai, дубайська Elite Energy та білоруська Armory Alliance — що охоплює одночасно іранські та російські закупівельні мережі.Точкові санкції проти окремих компаній не вирішують системну проблему: поки існують юрисдикції з мінімальним контролем за торговельними операціями, мережа просто перебудовується навколо нових посередників. Тегеран наочно демонструє, що навіть під максимальним тиском держава може підтримувати розвиток ракетних і дронових програм.