Що входить у комплект системи EcoFlow Power Kit, набору Independence

1 марта 2023, 9:45

Обираючи Independence Kit, ви отримуєте максимальний набір для побудови автономної системи енергозабезпечення, керування та відстеження даних споживання:

Power Hub – основний модуль, до якого підключаються всі елементи системи;

LFP-акумулятори обраної ємності: 2 кВт⋅год або 5 кВт⋅год

Smart Distribution Panel – інтелектуальна панель для керування розподілом електроенергії у будинку;

Power Kit Console – монітор керування для відстеження енергоспоживання, внесення додаткових налаштувань;

Двопаливний Генератор EcoFlow Smart Generator (газ-бензин);

всі необхідні кріплення та кабелі для інсталяції системи.

Більше у відео за посиланням!

На кожен з комплектів Power Kit діє акційна пропозиція до 01 квітня 2023 року – економія до -20%.