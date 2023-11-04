Кілька фактів про стаціонарні системи EcoFlow Power Kit

4 ноября 2023, 8:45

Можливість обрати комплектацію та бажану ємність під власні потреби. Залежно від споживання ви можете обрати комплект акумуляторів від 2 до 15 кВт·год.

Простота монтажу та експлуатації. Power Kit потребує мінімум місця та максимально просто підключається до централізованої електромережі вашого приміщення. Використовуючи мобільний додаток, ви можете відстежувати роботу системи, перемикатися між джерелами живлення, контролювати рівень заряду і не тільки.

Професійне сервісне обслуговування. Наш авторизований сервісний центр забезпечує повну діагностику, проведення монтажних та обслуговчих робіт по всій території України.