Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Среда, 29 ноября
Главная
→
Новости
29 ноября 2023, 12:15
В "Укренерго" закликали заощадливо користуватись електроенергією
Споживання буде триматися на максимумі протягом дня через погіршення погоди.
Тож українців просять сьогодні раціонально споживати електроенергію протягом всього дня.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
4 ноября 2023 г.
Кілька фактів про стаціонарні системи EcoFlow Power Kit
1 сентября 2023 г.
ДТЕК додав 190МВт потужностей теплової генерації
11 июля 2023 г.
Інноваційна трифазна система Power Ocean від EcoFlow
25 мая 2023 г.
Україна зупинила експорт електроенергії
19 мая 2023 г.
"Укренерго" закликає економити електроенергію у вечерні години
19 апреля 2023 г.
Чи підвищать тарифи на світло?
24 марта 2023 г.
Енергетичний тренд року – свідоме споживання
1 марта 2023 г.
Що входить у комплект системи EcoFlow Power Kit, набору Independence
2 сентября 2022 г.
Lenovo презентує Lenovo T1 Wearable Display – окуляри для ігор та стримінгу
12 сентября 2011 г.
Игровой портал life:) пополнила легендарная игра "Ну, Погоди!" для тачскринов
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Железо
|
Сегодня, 17:45
Как выбрать видеокарту для игр и для работы
Технологии
|
Сегодня, 13:40
Испанка выходит замуж за виртуального мужчину
Безопасность
|
Сегодня, 12:15
В "Укренерго" закликали заощадливо користуватись електроенергією
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Тролейбуси до Бучі: Київрада розглядає новий проєкт
Бизнес
|
Сегодня, 11:15
Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться з 26,6% до 5,8% — НБУ
Безопасность
|
Сегодня, 10:45
Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Бизнес
|
Сегодня, 10:15
В Киево-Печерской лавре откроется резиденция Святого Николая
Технологии
|
Сегодня, 9:45
Новый Bayraktar TB3 на испытаниях достиг высоты 6 км
Технологии
|
Сегодня, 9:15
ПВО от комаров
Еще новости
Последние материалы
Фотогалереи
|
Сегодня, 9:05
СБУ публикует первые фото скифского золота после возвращения в Украину
Фотогалереи
|
Вчера, 11:15
На Сицилии активизировался вулкан Этна
Обзоры
|
Позавчера, 12:05
Ajax Socket (type F) Jeweller white – "розумна" розетка з можливостями, що вам сподобаються
Фотогалереи
|
24 ноября, 10:04
У Луцьку працює укриття, збудоване в XIV столітті
Аналитика
|
20 ноября, 13:25
Підбірка ноутбуків на Чорну п’ятницю 2023
Фотогалереи
|
20 ноября, 10:53
У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені
Фотогалереи
|
20 ноября, 10:49
Держава передала військовим понад 2 000 безпілотників українського виробництва
Обзоры
|
17 ноября, 11:34
ColorWay GaN3 Pro Power Delivery (CW-CHS039PD-BK) – 65Вт на трьох!
Обзоры
|
12 ноября, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
Популярные новости
Безопасность
|
25 ноября, 10:55
Новий збір у "Повітряна тривога" для Повітряних сил від UNITED24 та Снайдера
5.00
Связь
|
Позавчера, 18:15
Стрімке зростання трафіку вимагає збільшення площ ЦОД
4.00
Интернет
|
Позавчера, 17:15
Преимущества и недостатки покупки гаджетов в интернет-магазинах гаджетов
1.00
Железо
|
Сегодня, 17:45
Как выбрать видеокарту для игр и для работы
0.00
Технологии
|
Сегодня, 13:40
Испанка выходит замуж за виртуального мужчину
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 12:15
В "Укренерго" закликали заощадливо користуватись електроенергією
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Тролейбуси до Бучі: Київрада розглядає новий проєкт
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 11:15
Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться з 26,6% до 5,8% — НБУ
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 10:45
Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua