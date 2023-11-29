29 ноября 2023, 12:15

В "Укренерго" закликали заощадливо користуватись електроенергією

Споживання буде триматися на максимумі протягом дня через погіршення погоди.

Тож українців просять сьогодні раціонально споживати електроенергію протягом всього дня.
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