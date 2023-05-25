Україна зупинила експорт електроенергії

25 мая 2023, 9:45

Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00, радять ощадливо споживати електроенергію.Зокрема, користуватись потужними електроприладами радять вранці, вдень або вночі. Тоді буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії,який є запорукою стабільної роботи енергосистеми.