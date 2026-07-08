Міжнародні резерви України відновили зростання після падіння у травні

8 июля 2026, 11:15

Станом на 1 липня міжнародні резерви країни зросли до 51,3 млрд доларів. За підсумками червня їхній обсяг збільшився на 12,2% після скорочення у травні.



Як пояснили у Нацбанку, головною причиною зростання стало значне надходження міжнародної фінансової допомоги.