Резерви Нацбанку впали за два місяці на $6 мільярдів

7 ноября 2024, 8:45

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2024 року становили $36,58 мільярда.

За попередніми даними НБУ, у жовтні вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.«Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)»,– пояснили у Нацбанку.Зокрема, у жовтні Нацбанк продав $3,43 мільярда з резервів на валютному ринку для підтримки курсу гривні, а викупив – лише $2 мільйони. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,43 млрд.