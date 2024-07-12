Нацбанк переглянув низку валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

12 июля 2024, 14:45

Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

Що зміниться

- НБУ надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику.



- НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери.



- НБУ надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.



- Національний банк конкретизував норму щодо наявного ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає ліміту на видачу готівкових коштів з поточних рахунків клієнтів.