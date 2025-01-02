Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції

2 января 2025, 9:15

Проросійське хакерське угруповання NoName атакувало онлайн-сторінки низки міст Франції. Загалом протягом 31 грудня від кібератак постраждали 23 сайти.



Внаслідок дій зловмисників були недоступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.