Париж посів 3 місце в рейтингу найкращих міст світу

25 ноября 2024, 13:15

Жодне інше місто не привернуло стільки світової уваги минулого літа, як п’янка столиця Франції.

І хоча літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року продемонстрували спортивні досягнення, Париж продовжує вражати своїми орієнтованими на майбутнє ініціативами щодо переосмислення міст, найпомітнішою демонстрацією яких є повторне відкриття Собору Паризької Богоматері.Рейтинг ґрунтується на критеріях, включаючи якість життя, транспортну інфраструктуру та озеленення.Трійка лідерів: Лондон на 1, Нью-Йорк на 2, Париж на 3.