Столиця Польщі ввійшла до трійки перспективних європейських міст майбутнього

21 февраля 2025, 11:45

У цьогорічному рейтингу видання Financial Times «European Cities & Regions of the Future» Варшава посіла третє місце, зберігаючи статус лідера серед міст Центрально-Східної Європи.

Попереду лише Лондон і Дублін. Після польської столиці в рейтингу розташувалися Париж, Амстердам, Берлін та ін. Загалом було проаналізовано 521 місто та регіон.The Financial Times вже понад десять років оцінює інвестиційний потенціал Європи. Це один із найпрестижніших рейтингів, що враховує економічні, фінансові та бізнесові переваги міст і регіонів. На нього орієнтуються інвестори й місцева влада.