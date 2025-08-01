Всемирная метеоорганизация засвидетельствовала самую длинную молнию

1 августа 2025, 14:15

Рекорд был зафиксирован еще в октябре 2017 года в районе Великих равнин в США, но объявлен только сейчас после проверки архивных данных. Длина молнии — 829 километров.

Разряд длился всего 7 секунд и охватил 5 штатов от Миссури до Техаса. Для преодоления такой дистанции человеку на автомобиле понадобилось бы около 8-9 часов.Мегавспышка была обнаружена благодаря передовым спутниковым технологиям, в частности, метеорологического спутника GOES-16, и побила предыдущий рекорд 2020 года на 61 км.«Вероятно, случаются и более мощные разряды, которые мы сможем наблюдать по мере накопления высокоточных данных о наблюдениях молний», — считают сотрудники Всемирной метеорологической организации.