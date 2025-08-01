Що дає Зелена Карта на авто та як її оформити онлайн

1 августа 2025, 14:35

Зелена Карта на авто онлайн надає ті ж самі переваги та правовий захист, що й її паперовий аналог. Це міжнародний страховий поліс, який є обов'язковим для водіїв, що виїжджають за кордон на власному авто.

Що дає Зелена карта

Фінансовий захист у разі ДТП за кордоном. Якщо ви станете винуватцем аварії, Зелена карта покриє збитки, завдані життю, здоров'ю та майну потерпілих. Це дозволяє уникнути значних фінансових витрат, які можуть сягати мільйонів євро в європейських країнах.

Відповідність міжнародним вимогам. Без чинного поліса Зеленої карти перетин кордону на автомобілі заборонений. Наявність цього документа гарантує дотримання законодавства країн-учасниць міжнародної системи "Зелена карта".

Уникнення штрафів та правових проблем. Відсутність страховки може призвести до великих штрафів, вилучення посвідчення водія або навіть депортації.

Покриття відповідальності будь-якого водія. Поліс поширюється на будь-яку особу, яка керує застрахованим автомобілем на законних підставах.

Додаткові переваги онлайн-оформлення

Ви можете оформити поліс з будь-якого місця і в будь-який час, не відвідуючи офіс страхової компанії. Це займає всього кілька хвилин. Якщо термін дії вашої Зеленої карти закінчується під час перебування за кордоном, ви можете легко оновити її онлайн.

Поліс надходить на вашу електронну пошту у форматі PDF. Ви можете зберегти його на телефоні, що зручно для перевірок, і матимете доступ до нього навіть без паперової копії. Оформлення онлайн часто дозволяє уникнути агентських комісій, що робить страховку дешевшою.

Електронний поліс має таку ж юридичну силу, як і паперовий, і його справжність можна легко перевірити в базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Кроки для оформлення карти онлайн

1. Підготуйте необхідні документи. Вам знадобляться:

• Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

• Закордонний паспорт або водійське посвідчення.

• Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

2. Оберіть страхову компанію або онлайн-сервіс. Ви можете оформити поліс на сайті страхової компанії або через онлайн-агрегатор, який пропонує пропозиції від різних страховиків. Переконайтеся, що обрана компанія є надійною та має хороші відгуки.

3. Введіть дані для розрахунку вартості. На сайті вам потрібно буде вказати:

• Тип транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажівка, мотоцикл тощо).

• Термін дії поліса (від 15 днів до 1 року).

• Країну або напрямок поїздки.

4. Заповніть анкету з персональними даними. Вкажіть інформацію про страхувальника та автомобіль з підготовлених документів (техпаспорт, паспорт/права). Переконайтеся, що всі дані введені без помилок.

5. Оплатіть поліс. Після заповнення анкети ви зможете оплатити страховку банківською карткою онлайн.

6. Отримайте електронний поліс. Після успішної оплати електронна Зелена карта буде надіслана на вашу електронну пошту. Рекомендується зберегти файл у форматі PDF на телефоні або роздрукувати.

Пам’ятайте, що оформлювати Зелену карту потрібно до перетину кордону. Електронний поліс Зеленої карти має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Ви можете перевірити справжність поліса в базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).