Росія будує ізольований Інтернет під повним контролем Кремля, — NYT

5 августа 2025, 10:15

Росія робить новий крок до створення закритого та цензурованого онлайн-простору, наближаючи його до китайської моделі контролю за Інтернетом.



Минулого тижня Путін підписав низку законів, що посилюють обмеження на доступ до іноземних сервісів та обходу блокувань.

Кремль посилює тиск на VPN, за допомогою яких росіяни досі користуються YouTube, Instagram, Facebook.Заборонено рекламу VPN-сервісів, а їх використання у «злочинних цілях» тепер загрожує штрафами та тюрмою.Російська влада створює власну екосистему контрольованих додатків, зокрема месенджер MAX, який з вересня буде обов’язковим для встановлення на всі нові смартфони. MAX має стати російським аналогом китайського WeChat, через який планують надавати держпослуги та вести шкільні комунікації.Кремль прагне ізолювати російський інтернет, щоб керувати трафіком і мати можливість «вимикати» його за потреби.