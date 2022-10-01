Чому потрібен іонізатор в авто?

1 октября 2022, 21:11

Компактні іонізатори повітря в автомобілі здатні перебрати на себе всі необхідні задачі з очищення повітря в салоні, захистом водія та профілактикою.

очищувальна функція (пил всередині машини, неприємні запахи від вихлопних газів, масла, тютюнового диму і т. д.)захисна функція (знищення небезпечних і потенційно небезпечні мікроби та віруси)профілактична функція (перешкоджання утворенню цвілі та розвитку грибків)

В асортименті (https://goo.su/JSUEE) нашої компанії представлені найкращі моделі іонізаторів, в тому числі і 2022 року, здатних покращити якість повітря не тільки в приміщенні, але й у салоні автомобіля або в будь-якому іншому закритому просторі.



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