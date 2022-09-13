Основні переваги іонізаторів повітря UFO

13 сентября 2022, 9:45

- надійність конструкції та тривалий термін експлуатації;

- можливість виконувати не тільки основну функцію іонізації, але й очищення повітря від пилу, запахів, спор цвілі, частинок шерсті тварин та інших домішок;

- вбудована УФ-лампа для дезінфекції;

- прилади працюють абсолютно безшумно, що уможливлює їх застосування і в нічний час;

- можливість експлуатації не тільки в побуті, а й у тому числі лікарнях/поліклініках;

- можливість встановлення пластин фумігатора стандартного розміру та додавання до зволожувача ароматичних речовин

В асортименті (https://goo.su/JSUEE) UFO представлені найкращі моделі іонізаторів, в тому числі і 2022 року, здатних покращити якість повітря не тільки в приміщенні, але й у салоні автомобіля або в будь-якому іншому закритому просторі.