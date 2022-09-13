Основні переваги іонізаторів повітря UFO

- надійність конструкції та тривалий термін експлуатації;
- можливість виконувати не тільки основну функцію іонізації, але й очищення повітря від пилу, запахів, спор цвілі, частинок шерсті тварин та інших домішок;
- вбудована УФ-лампа для дезінфекції;
- прилади працюють абсолютно безшумно, що уможливлює їх застосування і в нічний час;
- можливість експлуатації не тільки в побуті, а й у тому числі лікарнях/поліклініках;
- можливість встановлення пластин фумігатора стандартного розміру та додавання до зволожувача ароматичних речовин
В асортименті (https://goo.su/JSUEE) UFO представлені найкращі моделі іонізаторів, в тому числі і 2022 року, здатних покращити якість повітря не тільки в приміщенні, але й у салоні автомобіля або в будь-якому іншому закритому просторі.
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