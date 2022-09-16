Як вибрати очищувач повітря для квартири, будинку чи офісу

16 сентября 2022, 21:02

З розвитком технологій та покращенням рівня життя, забруднення повітря стало однією з головних світових проблем.

Зростання кількості виробничих підприємств, розвиток транспорту та інші фактори призводять до того, що в повітря потрапляють великі обсяги шкідливих викидів, вихлопних газів та інших забруднюючих речовин, що негативно впливають на самопочуття та здоров'я людини. Особливо актуальною є ця проблема для жителів великих міст з великою концентрацією промислових об'єктів та автомобільного транспорту.

Якщо на відкритому повітрі самостійно покращити якість повітря неможливо, то в квартирі, офісі або будинку, де людина проводить більшу частину свого життя, зробити це цілком реально. Саме для виконання таких завдань і застосовується очищувач повітря. Залежно від призначення та особливостей конструкції таке обладнання дозволяє очищати повітря від пилу, квіткового пилку та алергенів, хвороботворних мікроорганізмів, тютюнового диму, неприємних запахів, а також шкідливих газоподібних та інших сторонніх домішок.

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