У двох районах Чернігівщини виявлено підвищений рівень радіації в грибах

22 декабря 2025, 15:15

У листопаді 2025 року рівень радіаційного забруднення повітря на території області залишався в межах допустимих норм.

Радіологи дослідили 197 проб сільськогосподарської та лісової продукції на наявність радіонуклідів.

Контроль проводився у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах, що належать до територій ІІІ зони гарантованого добровільного відселення.Ситуація з лісовою продукцією залишається напруженою: у майже всіх перевірених зразках грибів вміст радіонуклідів був підвищеним — від 81 до 488 Бк/кг при допустимому значенні 500 Бк/кг.