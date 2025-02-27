ГлавнаяНовости
27 февраля 2025, 9:45

Брудна хмара накриє Україну в березні, – Ventusky

1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє центральні і південні регіони. Забруднення протримається протягом кількох днів.


Оцените новость:
  • 0 оценок