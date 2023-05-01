Травень накриє магнітними бурями

1 мая 2023, 13:45

11 травня розпочнеться сильна магнітна буря, яка триватиме цілий тиждень, а після 17-го числа на нас чекає кілька днів "перепочинку", і з 20 по 25 травня Землю накриє магнітна буря середньої інтенсивності. На 28 число прогнозується знову потужна магнітна буря, яка відчуватиметься цілий день.