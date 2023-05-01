11 травня розпочнеться сильна магнітна буря, яка триватиме цілий тиждень, а після 17-го числа на нас чекає кілька днів "перепочинку", і з 20 по 25 травня Землю накриє магнітна буря середньої інтенсивності. На 28 число прогнозується знову потужна магнітна буря, яка відчуватиметься цілий день.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 16:45
Індія може почати використовувати RuPay та "Мир"
- Технологии | Сегодня, 16:15
До Києва вже прибула партія вагонів метрополітену з Варшави
- Технологии | Сегодня, 15:45
Появились первые фотографии чешской РСЗО BM-21 MT в Украине
- Технологии | Сегодня, 15:15
Великобританія передає Україні Storm Shadow
- Технологии | Сегодня, 14:45
Тарифи на електрику в Україні доведеться підвищити, — Міненерго
- Интернет | Сегодня, 14:15
Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе, - Федоров
- Технологии | Сегодня, 13:45
Травень накриє магнітними бурями
- Технологии | Сегодня, 13:15
Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну, - Павел
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Україна підписала 3 нових контракти з Baykar
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 20:42
ЗСУ отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon H10 MkIII
- Обзоры | 28 апреля, 9:45
ColorWay CW-CHS040PD-BK – 65-ватна мережева підзарядка для чотирьох пристроїв
- Обзоры | 27 апреля, 9:22
A4Tech G3-280NS - бездротова мишка з річною автономністю та безшумною роботою
- Фотогалереи | 26 апреля, 18:42
Google оновив супутникові карти Бучі. Масштаби руйнування може побачити кожен
- Обзоры | 24 апреля, 7:35
Patriot Viper V551 – ігрова симетрія з RGB
- Аналитика | 23 апреля, 12:43
Найцікавіше за тиждень. Випуск 10 (2023) - старт продажів EcoFlow Glacier та дрон DJI з підтримкою 8К-видео
- Фотогалереи | 19 апреля, 8:23
Фонд Порошенка купив радар, який вкаже на місце находження оператора дрона
- Фотогалереи | 19 апреля, 7:49
СБУ викрила російський схрон з озброєнням у прифронтових районах Луганщини
- Обзоры | 17 апреля, 22:25
Patriot P210 (512 ГБ) – доступний SSD на апгрейд
Популярные новости
- Гаджеты | 28 апреля, 20:36
Poco X3 Pro vs Poco F3 – кто лучще? 1.50
- Безопасность | Сегодня, 16:45
Індія може почати використовувати RuPay та "Мир" 0.00
- Технологии | Сегодня, 16:15
До Києва вже прибула партія вагонів метрополітену з Варшави 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
Появились первые фотографии чешской РСЗО BM-21 MT в Украине 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
Великобританія передає Україні Storm Shadow 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Тарифи на електрику в Україні доведеться підвищити, — Міненерго 0.00
- Интернет | Сегодня, 14:15
Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе, - Федоров 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Травень накриє магнітними бурями 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну, - Павел 0.00