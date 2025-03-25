Землю накрыла сильная магнитная буря

25 марта 2025, 8:15

В понедельник, 24 марта, геомагнитная активность бури имеет красный уровень и К-индекс 6.



Сильные бури будут длиться до 27 марта и пойдут на спад с 29 марта, сообщает Meteoagent.

В период магнитных бурь может значительно ухудшиться самочувствие, поэтому, по возможности, придерживайтесь нескольких правил:

больше отдыхайте;

делайте легкую зарядку;

правильно питайтесь;

пейте больше воды;

проводите меньше времени в гаджетах.



Как известно, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.