Землю накрыла сильная магнитная буря

В понедельник, 24 марта, геомагнитная активность бури имеет красный уровень и К-индекс 6.
Сильные бури будут длиться до 27 марта и пойдут на спад с 29 марта, сообщает Meteoagent.
В период магнитных бурь может значительно ухудшиться самочувствие, поэтому, по возможности, придерживайтесь нескольких правил:
больше отдыхайте;
делайте легкую зарядку;
правильно питайтесь;
пейте больше воды;
проводите меньше времени в гаджетах.
Как известно, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.