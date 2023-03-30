На Солнце обнаружена новая гигантская дыра

30 марта 2023, 14:45

Из-за этого жители Земли уже в ближайшие дни будут переживать мощнейшую магнитную бурю.

Солнечные ветры направляются к нам со скоростью 2,9 млн километров в час, и достигнут планеты примерно к пятнице.