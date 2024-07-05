5 июля 2024, 15:15

Мощная магнитная буря накрыла Землю

Как сообщает meteoagent, из-за мощных вспышек на Солнце, на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая достигла максимального уровня опасности — К-индекс сегодня равен 9.

Буря такой мощности способна вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и  сбои в работе техники и даже северные сияния.

Что нельзя делать в период магнитной бури:

Конфликтовать с кем-либо: старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к ссорам.
Перегружать себя работой: избегайте чрезмерной физической и умственной нагрузки. Энергетическая нестабильность может привести к переутомлению.
Употреблять алкоголь.
Принимать важные решения: считается, что в такие периоды интуиция может быть менее надежной.


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