Мощная магнитная буря накрыла Землю

Как сообщает meteoagent, из-за мощных вспышек на Солнце, на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая достигла максимального уровня опасности — К-индекс сегодня равен 9.
Буря такой мощности способна вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и сбои в работе техники и даже северные сияния.
Что нельзя делать в период магнитной бури:
Конфликтовать с кем-либо: старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к ссорам.
Перегружать себя работой: избегайте чрезмерной физической и умственной нагрузки. Энергетическая нестабильность может привести к переутомлению.
Употреблять алкоголь.
Принимать важные решения: считается, что в такие периоды интуиция может быть менее надежной.