Мощная магнитная буря накрыла Землю

5 июля 2024, 15:15

Как сообщает meteoagent, из-за мощных вспышек на Солнце, на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая достигла максимального уровня опасности — К-индекс сегодня равен 9.

Буря такой мощности способна вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и сбои в работе техники и даже северные сияния.Что нельзя делать в период магнитной бури:

Конфликтовать с кем-либо: старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к ссорам.

Перегружать себя работой: избегайте чрезмерной физической и умственной нагрузки. Энергетическая нестабильность может привести к переутомлению.

Употреблять алкоголь.

Принимать важные решения: считается, что в такие периоды интуиция может быть менее надежной.