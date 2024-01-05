В январе ожидается серия магнитных бурь

Согласно прогнозам Meteoagent, пик магнитных бурь приходится на сегодня, 5 января.
Следующие даты, которые будут иметь меньшую силу, чем пиковая:
- 7-10 и 28-29 января.
Именно в эти дни геомагнитные возмущения будут оказывать существенное влияние на самочувствие людей. Особенно уязвимыми будут метеочувствительные люди, пожилые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во время магнитных бурь, люди чаще всего сталкиваются с проблемами со сном, изменениями артериального давления, вялостью, повышенной утомляемостью, сильной головной болью и стрессами. Также может проявится депрессия.
Чтобы сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
-придерживаться правильного здорового питания,
-соблюдать режим сна,
-контролировать артериальное давление.