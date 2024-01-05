В январе ожидается серия магнитных бурь

5 января 2024, 14:45

Согласно прогнозам Meteoagent, пик магнитных бурь приходится на сегодня, 5 января.

Следующие даты, которые будут иметь меньшую силу, чем пиковая:- 7-10 и 28-29 января.Именно в эти дни геомагнитные возмущения будут оказывать существенное влияние на самочувствие людей. Особенно уязвимыми будут метеочувствительные люди, пожилые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во время магнитных бурь, люди чаще всего сталкиваются с проблемами со сном, изменениями артериального давления, вялостью, повышенной утомляемостью, сильной головной болью и стрессами. Также может проявится депрессия.Чтобы сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:-придерживаться правильного здорового питания,-соблюдать режим сна,-контролировать артериальное давление.