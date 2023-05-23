На Солнце произошла мощная вспышка

23 мая 2023, 9:45

Она будет длиться три дня − с 23 по 26 мая.



Вспышка − это мощный выброс плазмы, фотонов, электронов и протонов. Выделение энергии в тротиловом эквиваленте может составлять 160 млрд мегатонн. Облака плазмы после выброса достигают Земли через 2-3 суток.

Пики активности нашей звезды составляют 11-12 лет. Причем, ученые отмечают, что каждый новый пик мощнее предыдущего.23 мая магнитная буря достигнет 4 баллов (по шкале в 10 баллов), 24 мая до 5 баллов. Затем магнитный фон войдет в норму с 27 мая по 1 июня. 2 июня также будет всплеск до 4 баллов, а следующий − 12 июня.Метеозависимые люди, и особенно гипертоники, должны быть особо осторожны в этот период. Риск инфарктов, инсультов и гипертонических кризов возрастает примерно в 3 раза.Головная боль, депрессивное состояние, апатия, раздражительность, скачки давления (как повышение так и понижение), бессонница, боли в суставах, обострение хронических заболеваний.Простые рецептыЧтобы свести риск к минимуму врачи советуют соблюдать простые правила:Откажитесь от жирной и острой пищи.Совершайте в день хотя бы две прогулки по 30 минут. Одну из них − перед сном, который должен быть не менее 8 часов.Табу на алкоголь, пить нужно чистую воду и травяные чаи.Постарайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.Всегда держите под рукой остро необходимые лично для вас лекарства.