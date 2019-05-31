31 мая 2019, 11:15

LG снизит на 50% выбросы парниковых газов к 2030 году

Компания LG Electronics (LG) объявила о запуске инициативы Zero Carbon 2030, обязуясь достичь в своей деятельности нулевого объема выбросов углерода по всему миру в течение 12 лет.



Согласно своей бизнес-стратегии, LG будет стремиться сократить выбросы углерода на 50% по сравнению с 2017 годом путём внедрения различных инициатив по сокращению выбросов парниковых газов и использованию возобновляемой энергии. Это поможет LG приблизиться к достижению своей конечной цели – нулевого процента выбросов углерода, при которой выбросы парниковых газов уравновешиваются их удалением из атмосферы.



С помощью стратегических инициатив компания сократит выбросы углекислого газа на мировых производственных участках из почти 2 миллионов тонн в 2017 году, до 960 000 тонн к концу 2030 года. Компания LG стремится расширить свои технологии, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, уменьшая образование углекислого газа в процессе производства.



LG увеличит объем использования продуктов, которые работают от солнечной энергии и благодаря собственным технологическим решениям для бизнеса, таким, как высокоэффективные холодильные установки и системы управления энергией (Energy Management Systems - EMS) для уменьшения выбросов углерода.



Кроме того, благодаря расширению проектов на базе механизма экологически чистого развития (Clean Development Mechanism - CDM), LG планирует зарабатывать кредиты сертифицированного сокращения выбросов (Certified Emission Reduction - CER).

Подобные инициативы CDM способствуют принципам экологически чистого развития в развивающихся странах, которые приняли на себя обязательства по снижению выбросов, реализовывать в этих странах соответствующие проекты с использованием собственного капитала и технологий. Такие проекты очень важны для получения кредитов CER, которые выдаются Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК) по итогам тщательной проверки.



Компания LG стала первым производителем бытовой техники, который получил кредиты CER благодаря использованию высокопроизводительных бытовых электроприборов в 2015 году. В дальнейшем LG укрепила свой статус инновационной компании с ответственным отношением к вопросам экологии. По состоянию на конец 2018 года, LG получила 340 000 тонн CER благодаря реализации CDM-инициатив.



«Наша приверженность борьбе с глобальными изменениями климата непоколебима. Прогрессивные шаги LG в сокращении выбросов углерода на рабочих местах во всем мире, а также многие другие проекты CDM ООН в работе, являются примером непоколебимой приверженности компании к лидерству в области экологической устойчивости», - сказал Ли Ён-чже, вице президент по экологической безопасности компании LG Electronics.

