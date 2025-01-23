23 января 2025, 11:45

Сильна магнітна буря знову накриє Землю 25 січня, – Мeteoagent

К-індекс становитиме 5 балів. Це може спричинити не лише погіршення здоровʼя, а і збій у роботі засобів зв’язку.


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