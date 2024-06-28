28 июня 2024, 16:15

Потужна магнітна буря у 5 балів знову накриє Землю 28-29 червня

Метеозалежних очікують мігрені, нудота, стрибки тиску, нервові зриви та інше. Рекомендуємо зменшити фізичне навантаження.


Оцените новость:
  • 0 оценок