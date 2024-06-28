Потужна магнітна буря у 5 балів знову накриє Землю 28-29 червня

Метеозалежних очікують мігрені, нудота, стрибки тиску, нервові зриви та інше. Рекомендуємо зменшити фізичне навантаження.
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- Интернет | Сегодня, 12:45
До реєстру "Оберіг" передаватимуть дані про чоловіків від 17 років 0.00