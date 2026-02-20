Нова пошта тестує використання екзоскелетів в операційних процесах

20 февраля 2026, 12:45

Це перший в Україні пілот екзоскелетів Hypershell у складських операціях. Нова пошта розглядає впровадження екзоскелетів, щоб зробити роботу на терміналах та депо безпечнішою та ефективнішою, а також зменшити фізичне навантаження на працівників.



У межах пілоту працівники випробовують чотири моделі екзоскелетів: Hypershell X GO, Hypershell X PRO, Hypershell X CARBON та Hypershell X ULTRA.

Екзоскелети підтримують рух працівників під час повторюваних активних дій, як-от присідання, підйомів, ходьби чи розворотів. Вони перебирають на себе до 30% зусиль, які зазвичай витрачаються м’язами при ходьбі або русі, полегшуючи пересування. Це полегшує фізичну працю, допомагає працівникам зберігати стабільний темп роботи та менше втомлюватися до кінця зміни.«Ми прагнемо, щоб робота на терміналах і депо була більш безпечною та комфортною для працівників. Тому системно зменшуємо фізичне навантаження в тих операційних процесах, де повноцінну автоматизацію наразі впровадити складніше. Ми маємо на меті зробити складські операції легшими, більш стабільними та продуктивними. Для нас важливо не лише те, як впливає використання екзоскелетів на рівень втоми, стабільність темпу роботи та комфорт їх застосування, а й те, щоб вони були зручними, легкими в адаптації та безпечними в роботі», — коментує Євгеній Хоменко, R&D директор Нової пошти.За результатами аналізу пілоту та зворотного зв’язку працівників, компанія ухвалить рішення про подальше використання екзоскелетів і можливе масштабування технології.