Італія передасть Львову 8 автобусів

12 марта 2026, 13:45

Транспортна компанія Trasporto Unico Abruzzese з регіону Абруццо передасть Львову вісім 12-метрових автобусів Temsa стандарту Euro 5, які раніше використовувалися для міжміських перевезень у місті Пескара та його околицях.

Доставити транспорт до міста планують уже цього тижня.Автобуси перебувають у справному технічному стані та придатні для подальшої експлуатації. Їх передадуть на баланс комунальної установи «Інститут міста», а до Львова транспорт доставлять водії АТП-1.За словами директора департаменту міської мобільності Олега Забарила, після прибуття автобусів місто визначить, на яких маршрутах їх використовуватимуть.