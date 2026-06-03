Українців попередили про важливі терміни програми "Скринінг здоров’я 40+"

3 июня 2026, 11:45

Громадяни, які отримали 2 000 грн на медичне обстеження, мають використати кошти вчасно — інакше вони будуть автоматично повернуті до бюджету.



Терміни використання:

• якщо кошти надійшли до 1 травня 2026 — обстеження потрібно пройти до 30 червня 2026

• якщо заявку подано після 1 травня — кошти стають доступними через 2 місяці після зарахування



Після завершення строку невикористані гроші автоматично списуються.



Що включає скринінг:

• опитування лікаря щодо ризиків

• лабораторні аналізи

• вимірювання тиску, пульсу, зросту та ваги



Перевірити здоров’я можна у понад 2 000 медзакладів по всій Україні через запис на платформі МОЗ.



Програма спрямована на раннє виявлення:

• діабету 2 типу

• серцево-судинних захворювань

• психічних розладів

