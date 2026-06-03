Українців попередили про важливі терміни програми "Скринінг здоров’я 40+"

Громадяни, які отримали 2 000 грн на медичне обстеження, мають використати кошти вчасно — інакше вони будуть автоматично повернуті до бюджету.
Терміни використання:
• якщо кошти надійшли до 1 травня 2026 — обстеження потрібно пройти до 30 червня 2026
• якщо заявку подано після 1 травня — кошти стають доступними через 2 місяці після зарахування
Після завершення строку невикористані гроші автоматично списуються.
Що включає скринінг:
• опитування лікаря щодо ризиків
• лабораторні аналізи
• вимірювання тиску, пульсу, зросту та ваги
Перевірити здоров’я можна у понад 2 000 медзакладів по всій Україні через запис на платформі МОЗ.
Програма спрямована на раннє виявлення:
• діабету 2 типу
• серцево-судинних захворювань
• психічних розладів