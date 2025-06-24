Лідери ЄС за розміром мінімальної зарплати

24 июня 2025, 8:45

Найбільшу мінімальну заробітню плату за номінальним розміром отримують громадяни Люксембургу — 2638 євро на місяць.

До пʼятірки країн Європи з найвищими мінімалками також входять:

Ірландія — 2282 євро;

Нідерланди — 2193 євро;

Німеччина — 2161 євро;

Бельгія — 2070 євро.



У Польщі мінімалка становить 1091 євро. Цей показник нижче, ніж у лідерів, однак вище за Португалію (1015 євро) і Чехію (826 євро), та поступається лише Словенії (1278 євро) серед країн Центральної Європи.



Менші мінімалки отримують в Литві (1038 євро) і Чехії (826 євро).