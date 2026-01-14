Франція запустила рекрутингову кампанію добровільної військової служби

14 января 2026, 13:45

Відтепер усі громадяни Франції віком 18-25 років мають змогу вступити на 10-місячну добровільну військову службу, після якої вони можуть повернутися в цивільне життя, стати резервістами або продовжити військову карʼєру.

За розрахунками, перші 3 тисячі учасників потраплять у військо у вересні цього року.За словами міністерки збройних сил Франції Катрін Вотрен, добровольці будуть отримувати щомісячну оплату розміром €800, проходячи службу в усіх видах військ. Їхня робота буде варіюватися від допомоги в подоланні наслідків стихійних лих до відстежування тероризму на французькій території.Очікується, що 5-річний план кампанії обійдеться державному бюджету в €2,6 млрд, ставлячи перед собою ціль досягти показника в 10 тисяч рекрутів щорічно до 2030 р.