СМИ: Американская школа в Барселоне запретила оплату в крипте из-за россиян

17 марта 2026, 15:15

American School of Barcelona (ASB) запретила приём криптовалют и наличных для оплаты обучения с 2026–2027 учебного года, оставив только банковские переводы и домициляцию со счёта.

ASB — частное учебное заведение в Эсплугес-де-Льобрегат, где учились дети Шакиры и Пике. Считается одной из лучших школ Европы. Годовая стоимость обучения в старшей школе превышает 27 тысяч евро, а полная школьная карьера одного ребёнка может обойтись семье в 360 тысяч.Внедрение новой финансовой политики совпало с очередным пакетом санкций ЕС. В частности, он направлен на ужесточение контроля за криптоактивами и платформами, помогающими обходить ограничения. В документах школы причины запрета не раскрываются, но издание Crónica Global прямо пишет, что это «школа для богатых экспатов», а запрет ввели, потому что «россияне нарушают санкции».