Во Франции украли ноутбук спецслужб с данными о полицейских объектах

25 мая 2026, 13:15

В Париже неизвестный похитил компьютер французских спецслужб с данными о полицейских объектах столицы, сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Ограбление произошло в гараже компании, занимающейся проектированием систем безопасности и сотрудничающей с властями.

По данным издания, злоумышленник взломал бронированную дверь и вынес два ноутбука Lenovo с маркировкой «Генеральный директорат внешней безопасности Франции».Отмечается, что действия преступника зафиксировали камеры наблюдения. На устройствах могли находиться данные, связанные с планами парижских комиссариатов и доступом к городским камерам видеонаблюдения.