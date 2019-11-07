Panasonic продолжают сотрудничество c Cirque du Soleil

7 ноября 2019, 15:48

Компания Panasonic Украина продолжает коллаборацию со всемирно известным канадским Cirque du Soleil (Цирк дю Солей).

В преддверии его гастролей в Украине с шоу CRYSTAL, в котором компания впервые переносит мир своих фантазий на лед, была выпущена новая лимитированная серия элементов питания Panasonic, а 1 ноября стартовал увлекательный онлайн-конкурс «Сила внутри – покажи таланты».

Коллаборация Panasonic и Cirque du Soleil длится уже два года. Каждое шоу «солнечного цирка» – это комбинация невероятной акробатики, высочайшего исполнительского мастерства, вдохновляющей музыки, потрясающих декораций и реквизита, сделанных вручную костюмов и многого другого! Как батарейки Panasonic благодаря своей энергоотдаче позволяют вдохнуть жизнь в устройства или игрушки, так артисты Cirque du Soleil за счет своего таланта и мастерства дарят энергию зрителям во всем мире.

Лимитированная серия элементов питания Panasonic со сценическими фотографиями исполнителей Cirque du Soleil уже представлена в розничных магазинах.

Дополнительно в рамках коллаборации с Cirque du Soleil стартовал онлайн-конкурс «Сила внутри – покажи таланты», который продлится до 20 января 2020 года. Panasonic призывает вдохновиться лимитированной серией батареек, вспомнить, что сила присутствует внутри каждого из нас и показать свои таланты!

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте https://panasonic-batteries.in.ua/, сделать креативную фотографию вместе с батарейками Panasonic Cirque du Soleil, которая в полной мере раскроет ваш талант, и выложить фото на сайт.

После прохождения модерации вы сможете поделиться фотографией в социальных сетях, чтобы друзья и знакомые смогли проголосовать за вас! Дети также могут принимать участие в конкурсе с согласия родителей.

Промежуточные итоги конкурса и выбор победителей будут проводиться каждый месяц! Главный приз - билеты на шоу CRYSTAL Cirque du Soleil в Киеве в феврале 2020 года!